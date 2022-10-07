Жители Ахтырки получили крупную партию гумпомощи от Фонда Ахметова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В частности, фонд передал 3600 наборов с необходимыми продуктами питания. Два больших грузовика с продуктовыми наборами привезли в Ахтырку бригады мобильной выдачи фонда. Продукты получили люди из самых уязвимых категорий населения.

Благодаря скоординированной работе фонда и городской администрации Ахтырки была возможность выдать продуктовые наборы и оказать помощь не только жителям и переселенцам, которые нашли убежище в городе, но и некоторым обратившимся за помощью жителям Ахтырского района.

В каждый набор вошли питательные и сытные продукты: макаронные изделия, сахар, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 13,5 млн жителей Украины.