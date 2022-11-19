ua ru
Сб, 19 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Жители Донецкой области получили партию продуктовых наборов от проекта "Спасаем жизнь"

Новина українською →
Суббота 19 ноября 2022 18:19
Жители Донецкой области получили партию продуктовых наборов от проекта "Спасаем жизнь" Фото: жители Донецкой области получили партию продуктовых наборов от проекта "Спасаем жизнь" (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

В четыре территориальных общины Донбасса - Мирноградской, Новодонецкой, Белозерской и Новогродовской - отправили более 5,5 тыс. продуктовых наборов. Передал помощь гуманитарный проект "Спасаем жизнь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Метинвеста".

"Метинвест получил запросы от территориальных общин Донетчины с просьбой помочь, и волонтеры Ингулецкого ГОКа оперативно стали собирать свертки с продовольствием. Напомню, с февраля в распределительный центр "Спасаем жизнь" в Кривом Роге поступило более тысячи тонн гуманитарной помощи. Мы перенаправляем ее в те населенные пункты страны, наиболее нуждающиеся в поддержке", - рассказал директор по персоналу и социальным вопросам ИнГОКа группы Михаил Цуркан.

В свертках - мука и крупы, сахар, масло, сгущенка, рыбные и мясные консервы: они сформированы с учетом международных норм по питательности и количеству калорий.

Помощь прежде всего получат люди из уязвимых категорий: неполные и многодетные семьи; семьи, где есть инвалиды и опекуны над ними; одинокие пенсионеры; переселенцы.

"Уже третий раз Новогродовская община получает помощь от "Метинвеста" и Фонда Рината Ахметова. Переживать вызовы военного времени легче, когда чувствуешь надежную опору рядом. Продуктовые наборы помогут тем, кому сейчас тяжелее всего, полноценно питаться и чувствовать себя более защищенными", - отметил Новогродовский Александр Шевченко.

Напомним, помощь от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" - продукты питания, медикаменты, витамины, а также бытовые вещи и теплая одежда - получили уже 303 тысячи украинцев.

Сумма донорской помощи, которая была передана в благотворительный фонд Do it together, составила более 2 млн евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Гуманитарная помощь
NEWS
РФ нанесла два ракетных удара, а ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов, - Генштаб
РФ нанесла два ракетных удара, а ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов, - Генштаб
DAILY
Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе