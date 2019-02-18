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Меркель стурбована невдоволенням США "Північним потоком-2"

Новини » Політика    18.02.2019 - 20:38
Меркель стурбована невдоволенням США "Північним потоком-2"
Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

Як зазначається, влада Німеччини побоюється жорстких заходів з боку адміністрації Трампа

Канцлер Німеччини Ангела Меркель стурбована "агресивною політикою США" щодо газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

В канцелярії Меркель наголосили, що влада Німеччини побоюється жорстких заходів з боку адміністрації Трампа, яка незадоволена будівництвом "Північного потоку-2".

Зокрема, як повідомляється, Вашингтон намагається спровокувати протистояння між Німеччиною і її європейськими партнерами.

"Американські дипломати покладаються в цьому питанні на Францію і Бельгію", - пише видання.

Нагадаємо, 16 лютого в ході виступу на Мюнхенській конференції з безпеки канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що розуміє занепокоєння України будівництвом "Північного потоку-2".

Вона зазначила, що незважаючи на це, що інші газопроводи будуть існувати, Україна залишиться транзитною державою.

Також РБК-Україна писало, що Меркель під час виступу в Мюнхені підкреслила, що Україна залишитися транзитною країною для російського газу.

Раніше повідомлялося, що представники Європарламенту, Ради ЄС і Єврокомісії погодили проект поправок до газової директиви ЄС, що стосуються проекту "Північний потік-2".

 

"Північний потік-2" може втратити половину газу через директиви ЄС
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиАнгела МеркельСеверный поток-2
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