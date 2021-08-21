ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Меркель: у Європі очікували, що опір афганської армії буде сильнішим

Новость на русском →
Субота 21 серпня 2021 14:33
Меркель: у Європі очікували, що опір афганської армії буде сильнішим Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що афганська армія впала з "запаморочливою швидкістю". У Європі очікували, що опір буде сильнішим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Меркель визнала, що опір афганської армії бойовикам "Талібану" було невірно оцінено.

"Армія впала з запаморочливою швидкістю. Ми очікували, що опір буде сильнішим", - заявила канцлер.

Меркель сказала, що зараз основна увага приділяється порятунку людей з Афганістану, але пізніше буде потрібно обговорення того, що було або чого не було досягнуто.

Раніше Євросоюз назвав умови для співпраці з "Талібаном".

Читайте РБК-Україна в Google News
Афганистан Ангела Меркель
NEWS
Учасники саміту Кримської платформи почали прибувати в Україну
Учасники саміту Кримської платформи почали прибувати в Україну
DAILY
Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського