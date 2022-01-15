Мерію Лісабона оштрафували на 1,25 млн євро за передачу персональних даних РФ

Національна комісія із захисту даних Португалії оштрафувала мерію Лісабона на 1,25 млн євро. Оскільки в порушення законів ЄС міська влада передавала посольствам різних країн, у тому числі Росії, особисті дані організаторів акцій протесту перед диппредставництвами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

Розгляд по цьому справа почалася ще минулого року після того, як політемігранти виявили, що мерія Лісабона передала посольству Росії персональні дані - імена, адреси та номери телефонів - організаторів акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального.

Так, комісія виявила, що міська влада в період з 2018 по 2021 роки 225 разів порушила закон. Зокрема, мерія передала персональні дані учасників 52 різних акцій посольствам Росії, Куби, Венесуели, Ізраїлю та інших країн.