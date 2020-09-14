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У мерії Харкова спростували, що Кернес перебуває в комі

Харків, Понеділок 14 вересня 2020 18:25
У мерії Харкова спростували, що Кернес перебуває в комі
Фото: Геннадій Кернес (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міський голова Харкова Геннадій Кернес не знаходиться в комі. На сьогодні він проходить курс лікування, а інформація про кому може бути політичною технологією напередодні місцевих виборів.

Про це заявив перший заступник мера Харкова Ігор Терехов, передає suspilne.media.

Зокрема, Терехов спростував поширену в ЗМІ інформацію. За його словами, він сьогодні спілкувався з Кернесом і з ним "все нормально".

"На мою думку, це одна з виборчих технологій. Нічого подібного і близько немає. Тому я вас дуже прошу, дайте об'єктивну оцінку. Ніхто ні в якій комі", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше zn.ua з посиланням на джерела в Офісі президента України повідомило, що у Кернеса нібито серйозне ускладнення в зв'язку з коронавірусною хворобою, і він впав у кому. У той же час, згідно з офіційною інформацією, мер Харкова 10 вересня вийшов на лікарняний і з тих пір не виконує повноваження міського голови.

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Новини України Коронавірус Генадій КернесХарківкома
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