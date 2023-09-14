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Мэры столиц Украины и Германии подписали соглашение о партнерстве двух городов

Четверг 14 сентября 2023 21:25
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Мэры столиц Украины и Германии подписали соглашение о партнерстве двух городов Фото: мэры столиц Украины и Германии (t me)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко и мэр Берлина Кай Вегнер подписали соглашение о партнерстве столиц Украины и Германии. Подписание соглашения мэры отметили церемонией прохождения через Бранденбургские ворота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Виталия Кличко.

"Киев и Берлин подписали соглашение о партнерстве двух городов. В знак важности нашего сотрудничества и солидарности немецких партнеров с украинцами состоялась церемония прохождения мэров двух городов через Бранденбургские ворота", - написал мэр Киева.

Кличко отметил, что Берлин является городом свободы и сегодня мэр города Кай Вегнер символически продемонстрировал, что Киев, Украина будут всегда свободны и будут частью европейской семьи.

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