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В сети появился фейк о протестах против ВСУ в Покровске: причастна российская пропаганда

Понедельник 23 сентября 2024 16:21
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В сети появился фейк о протестах против ВСУ в Покровске: причастна российская пропаганда Фото: Вадим Филашкин (facebook.com/DonetskaODA)
Автор: Наталья Кава

Telegram-каналы распространили фейковую информацию о протестах в городе Покровск. Фейковое заявление сделано якобы от имени начальника областной военной администрации Вадима Филашкина.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в своем Telegram.

По словам Филашкина, в сети распространяется видео с якобы с его комментарием о ситуации в Покровской общине. В видео говорится, что местные жители организуют митинги против ВСУ, конфликтуют с военными, а потому в общине будет проведена принудительная эвакуация населения.

Однако эта информация не соответствует действительности.

"Голос на видео не принадлежит мне, а озвученная информация повторяет российские пропагандистские нарративы и призвана вызвать напряжение в обществе", - написал Филашкин.

Оригинал видео, из которого был сделан фейк, можно просмотреть по ссылке https://www.facebook.com/vadym.filashkin/videos/1033113074981640

Ситуация в Покровске

Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте, где ежедневно происходит значительная часть боевых столкновений.

Из-за интенсивных обстрелов российскими войсками город часто страдает от перебоев в снабжении электроэнергией и водой, что усложняет жизнь местных жителей и работу критической инфраструктуры. Несмотря на сложные условия, в городе остается около 16 тысяч человек, хотя эвакуация продолжается.

Недавно из - за ударов РФ по инфраструктурному объекту без света осталась северная часть Донецкой области.

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