Mercedes-Benz начнет оснащать новые седаны CLA китайскими двигателями от Geely: подробности

Китайское подразделение компании Mercedes-Benz объявило, что будущий седан Mercedes-Benz CLA третьего поколения будет оснащаться китайскими бензиновыми двигателями. Речь о двухлитровой "турбочетверке" мощностью до 250 л.с., которую с 2026 года будет выпускать фирма Horse Powertrain, то есть совместное предприятие компаний Renault и Geely.

Заявлено, что моторы будут поставляться на конвейер из Китая, но систему нейтрализации будут монтировать уже на месте. При этом дебют нового CLA ожидается уже в 2025 году, а в гамме будут "мягкие" гибриды, плагин-гибриды и электромобили.

Такой шаг, во-первых, выгоден в финансовом плане. Во-вторых, немецкий автопроизводитель уже давно имеет прочные связи как с Renault, так и Geely. Скажем, турбомотор на 1,3 л для младших переднеприводных моделей разработан и производится совместно с Renault, а Mercedes-Benz Citan перелицован Renault Kangoo, и это не говоря об уже закрытых проектах (например, smart forfour).

В свою очередь, из Geely немцев роднит марка smart. Также не следует забывать, что 9,7% акций компании Mercedes-Benz AG принадлежит основателю и владельцу Geely Ли Шуфу через его инвестиционный фонд.

Таким образом, в автомобильном мире вырисовывается новый тройственный союз компаний Mercedes-Benz, Renault и Geely. Причем за техническую составляющую будет отвечать именно китайская сторона, которая на электромобилях собаку уже съела, а в разработке и производстве ДВС ее не будет сдерживать европейский регламент.