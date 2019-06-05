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Мер Львова звинуватив власника ЛТФ в організації нападів на чиновників

Новини » Економіка    05.06.2019 - 11:49
Мер Львова звинуватив власника ЛТФ в організації нападів на чиновників
Фото: Андрій Садовий (УНІАН)

Садовий звернувся в правоохоронні органи

Мер Львова Андрій Садовий звернувся в правоохоронні органи через погрози з боку найбагатшого депутата Львівської міськради Геннадія Козловського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на zaxid.net.

"Я прошу правоохоронні органи перевірити причетність до організації нападів депутата міськради від БПП Геннадія Козловського, який називає себе власником тютюнової фабрики і великої будівельної компанії Avalon", – заявив Садовий.

За даними ЗМІ, 48-річний Козловський є власником Львівській (Винниківської) тютюнової фабрики. Цю фабрику підозрюють у можливому виробництві і продажі нелегальних сигарет. Так, ще в 2015 р. голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль заявив, що ця фабрика є головним постачальником сигаретної контрабанди з України в Євросоюз.

Як повідомлялося, Львівська (Винниківська) тютюнова фабрика може бути причетна до порушення закону "Про рекламу" через рекламу під виглядом води сигарет Marvel.

Також скандальний депутат міськради володіє футбольним клубом "Рух" (Винники), львівським "Гранд Готелем", кількома ресторанами в центрі Львова. За минулий рік Козловський задекларував понад 48 млн грн доходів.

Як повідомляють ЗМІ, 24 травня псевдоактивісти з кількох націоналістичних організацій облили фарбою двох співробітників мерії Геннадія Васьківа і Євгенія Бойка, в результаті чого Бойко втратив зір на одне око.

29 травня представники цих організацій виламали двері в будівлі Львівської міськради і побили співробітників "Муніципальної варти".

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