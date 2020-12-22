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Мер Броварів підтвердив пограбування і розповів деталі

Бровари, Вівторок 22 грудня 2020 15:30
Мер Броварів підтвердив пограбування і розповів деталі
Фото: Ігор Сапожко (facebook com i sapozhko)
Автор: РБК-Україна

Мер Броварів Ігор Сапожко підтвердив, що вчора ввечері невідомі особи проникли в його будинок і напали на нього. Він також розповів подробиці інциденту.

Про це Сапожко розповів у своєму Facebook.

За його словами, нападників було п'ятеро, і вони були озброєні. Їм відразу віддали всі заощадження, які були в будинку, але Сапожко стверджує, що після цього його почали бити на очах дружини і дитини.

"Після цього влаштували погром у будинку і швидко зникли", - зазначив мер Броварів і додав, що розцінює напад як політичний тиск, але не зніме свою кандидатуру з виборів, які мають пройти в січні.

Зазначимо, раніше про напад на Сапожка РБК-Україна розповіли в поліції Київської області. За даним інцидентом відкрили кримінальну справу за статтею "розбій".

Нагадаємо, вибори мера Броварів пройдуть 17 січня 2021 року. Повторне голосування призначили після того, як вибори 25 жовтня були визнані такими, що не відбулися.

Сьогодні стало відомо, що міський голова Львова Андрій Садовий одужав від COVID-19.

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