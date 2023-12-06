Меньше половины запланированного. Reuters назвал количество снарядов, которые ЕС заказал для Украины

Страны Европейского Союза разместили заказ еще на 60 000 артиллерийских снарядов по схеме ЕС, которая должна помочь доставить 1 миллион боеприпасов в Украину до весны следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Данная схема была центральным элементом инициативы ЕС по наращиванию поставок 155-мм артиллерийских снарядов в Украину, позволяющей странам размещать заказы у промышленности через контракты, заключенные Европейским оборонным агентством (ЕОА) блока.

Более широкая инициатива, начатая в марте, предложила различные схемы поставки 1 миллиона снарядов и ракет в Украину в течение года.

Вместе эти схемы позволили получить около 480 000 боеприпасов, что по данным ЕС составило менее половины от запланированного.

В знак обеспокоенности низким объемом заказов в проекте декларации саммита ЕС на следующей неделе "подчеркивается настоятельная необходимость ускорить поставки ракет и боеприпасов, в частности в рамках инициативы по поставке одного миллиона артиллерийских боеприпасов".

В ЕОА не уточнили размер последнего заказа от ЕС, но анонимные источники Reuters заявили, что общее количество составило всего 60 000 снарядов.

Миллион снарядов для Украины

В конце минувшей зимы стало известно, что ВСУ столкнулись с проблемой нехватки артиллерийских снарядов. Поэтому в начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов.

Позже Bloomberg писало, что Европейский союз отстает от своего плана предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов в марте 2024 года. Пока он выполнен лишь на 30%.

Также Politico сообщало, что промышленность США не справляется с мировым спросом на боеприпасы и другое вооружение, что связано с вторжением РФ в Украину.

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