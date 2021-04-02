Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" відкриє у квітні синагогу

У квітні Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" відкриє у Бабиному Яру новий об'єкт - символічну синагогу та місце для молитви. Місцем для нової синагоги стане схил Бабиного Яру позаду пам’ятника "Менора", який вважається традиційним місцем скорботи та вшанування пам’яті загиблих.

"Територія Бабиного Яру є місцем вбивства та вічного спочинку для десятків тисяч євреїв, які стали жертвами злочинного нацистського режиму. Нині тисячі людей відвідують Бабин Яр, аби вшанувати пам’ять жертв трагедії та помолитися за спочилих на цьому місці", - зазначив Яків Дов Блайх, головний рабин Києва та України, член наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

Синагога буде виконана у формі книги за проєктом швейцарського архітектора, професора Базельського університету Мануеля Герца. Конструкторські та художні роботи виконали українські механіки, інженери та митці.

Будівля висотою 11 метрів у закритому вигляді являє собою пласку вертикальну конструкцію, яка відкривається вручну. Вона виготовлена з амбарного дуба сторічної давнини, який збирали з різних куточків України. Деревину збирали зі старих закинутих споруд.

Візерунки на стелі споруди відтворюють карту зоряного неба 29 вересня 1941 року. Конструкція оздоблена візерунками та текстами молитов, які повторюють інтер’єр старовинних синагог у Ходорові та Гвіздці на Західній Україні, що були знищені нацистами під час Другої світової війни.

"У своїй роботі ми орієнтуємося на ці дві синагоги Західної України XVII-XVIII століть, на відновлені розписи. Це одні з найцікавіших розписів синагог, які збереглися в Центральній та Східній Європі до наших часів. Вони являють собою унікальний каталог єврейської символіки та емблематики", - зазначила художниця Галина Андрусенко, яка разом із колегами працює над розписом стін синагоги.

Зведення об’єкта відбувається в рамках реалізації меморандуму про співпрацю між Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр" та Міністерством культури та інформаційної політики України.

Раніше Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр", а також представники єврейських організацій України виступили з ініціативою відкрити пам’ятну синагогу на території Бабиного Яру. З підтримкою створення пам’ятної синагоги виступив предстоятель Православної Церкви України, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.