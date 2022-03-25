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З Мелітополя сьогодні зможуть евакуювати 350 людей. До міста заїхала гуманітарна колона, - мер

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Мелітополь, П'ятниця 25 березня 2022 08:35
З Мелітополя сьогодні зможуть евакуювати 350 людей. До міста заїхала гуманітарна колона, - мер Фото: мер Мелітополя Івана Федоров (news zp)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 25 березня до окупованого Мелітополя змогла заїхати колона з гуманітарною допомогою. На зворотному шляху нею можуть евакуювати 350 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення мера Мелітополя Івана Федорова.

"Сьогодні окупанти пропустили гуманітарну колону в Мелітополь. Автобуси зможуть вивезти людей - близько 350 осіб, у кого є таке бажання, зможуть виїхати з Мелітополя до Запоріжжя", - сказав Федоров.

За його словами, евакуація розпочнеться орієнтовно о 08:30-09:00.

Проте, забрати всіх, від кого вже надійшли заявки, сьогодні не зможуть, - кількість у 350 осіб визначено міркуваннями безпеки пересування.

Однак Федоров запевняє, що гуманітарні коридори вдасться організувати і надалі.

"Автомобілі з гуманітарною допомогою прибули ще напередодні о 19:00, проте російські військові не пускали їх до міста до ранку. Нині у пожежній частині на Героїв Сталінграда вже ведеться розвантаження медикаментів, продуктів харчування, засобів особистої гігієни тощо", - розповів мер.

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