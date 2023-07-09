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В Мелитополе слышали звук взрыва, предварительно "прилет" по базе оккупантов

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Мелитополь, Воскресенье 09 июля 2023 19:19
В Мелитополе слышали звук взрыва, предварительно "прилет" по базе оккупантов Фото: в Мелитополе раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В оккупированном Мелитополе был слышен звук взрыва. Предварительно сообщается о "прилете" по базе оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Оккупанты Мелитопольщины громко завершают неделю. Мелитопольцы на севере города сообщают о звуке мощного взрыва", - сообщил мэр города.

В Мелитополе слышали звук взрыва, предварительно &quot;прилет&quot; по базе оккупантов

Фото: в Мелитополе раздался взрыв (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

По его данным, что-то произошло в ангаре села Заречное, превращенном во вражескую базу.

Ситуация на передовой

Отметим, что недавно Федоров сообщал, что кафиры перебрасывают новые подразделения солдат в Мелитополь и Геническ. Также зафиксировано движение российской техники в сторону Запорожской области через Арабатскую стрелку.

Между тем, ВСУ продолжают вести наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В Минобороны сообщили, что на этих направлениях наши защитники уволили около 28 кв. км за прошедшую неделю.

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