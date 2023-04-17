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В Мексике боевики устроили стрельбу на курорте: есть погибшие, среди них ребенок

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Понедельник 17 апреля 2023 04:46
В Мексике боевики устроили стрельбу на курорте: есть погибшие, среди них ребенок Фото: в Мексике на курорте произошла стрельба (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Мексике группа боевиков устроила стрельбу на курорте Ла-Пальма. Погибли семь человек, среди них один ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Отмечается, что во время нападения боевики также разрушили магазин неподалеку и сняли с него камеры видеонаблюдения, прежде чем скрыться.

Среди погибших три женщины, три мужчины и один ребенок в возрасте до 7 лет. Еще один человек получил ранения.

Напомним, что недавно в Мексике на пляжи Канкуна и Ривьеры Майя направили 8000 военных для обеспечения правопорядка.

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