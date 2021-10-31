У Мексиці стався вибух на місці нелегальної врізки в газопровід
У неділю, 31 жовтня, в мексиканському штаті Пуебла стався потужний вибух на місці нелегальної врізки в газопровід. В результаті інциденту загинула одна людина, ще 15 постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора в Twitter.
"На жаль, до теперішнього часу одна людина загинула і ще 15 отримали поранення в результаті вибуху трубопроводу Pemex в Пуеблі. Мобілізовано 1396 фахівців", - написав він.
За його словами, через пожежу в районі проводиться евакуація.
При цьому глава держави додав, що Pemex контролює пожежу.
Circula en redes este VIDEO del momento en que se registró la explosión por una toma clandestina de gas en un ducto de Pemex que cobró la vida de una persona,11 lesionados, 54 viviendas dañas, autos y la evacuación de 2 mil personas en #SanPabloXochimehuacán en #Puebla pic.twitter.com/NL0jq3Eyah— Aquíedomexnoticias (@aquiedomex) October 31, 2021