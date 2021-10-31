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У Мексиці стався вибух на місці нелегальної врізки в газопровід

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Мексика, Неділя 31 жовтня 2021 21:25
У Мексиці стався вибух на місці нелегальної врізки в газопровід Фото: у Мексиці стався вибух на місці нелегальної врізки в газопровід (twitter.com/ElHeraldoSLP)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 31 жовтня, в мексиканському штаті Пуебла стався потужний вибух на місці нелегальної врізки в газопровід. В результаті інциденту загинула одна людина, ще 15 постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора в Twitter.

"На жаль, до теперішнього часу одна людина загинула і ще 15 отримали поранення в результаті вибуху трубопроводу Pemex в Пуеблі. Мобілізовано 1396 фахівців", - написав він.

За його словами, через пожежу в районі проводиться евакуація.

При цьому глава держави додав, що Pemex контролює пожежу.

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Мексика Вибух
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