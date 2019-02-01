У Мексиці число жертв вибуху на бензопроводі досягло 120

Лікування продовжують отримувати 27 осіб
Кількість жертв вибуху і пожежі на трубопроводі в штаті Ідальго зросла до 120 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Milenio.
Так, лікування у стаціонарах продовжують отримувати ще 27 осіб.
"68 людей загинули при вибуху, 52 померли в лікарнях", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, вибух і пожежа сталися в районі Тлауелільпан на місці незаконної врізки в трубопровід, коли там перебувало багато людей. Федеральний уряд заявив, що ця трагедія не вплине на його плани по боротьбі з розкраданнями палива в країні.
Мексиканська державна нафтова компанія Pemex офіційно підтвердила, що вибух на трубопроводі став результатом незаконної врізки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про 114 загиблих. У госпіталях померли від травм, завданих опіками, 46 осіб.
Крім того, 21 січня на трубопроводі нафтової компанії був виявлений новий витік бензину.
Як повідомляло РБК-Україна, 24 січня, мексиканська влада повідомила, що кількість загиблих від вибуху бензопроводу в центральній частині Мексики, досягла 107 осіб