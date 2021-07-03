ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Мексиканській затоці загасили пожежу на підводному трубопроводі

Новость на русском →
Мексика, Субота 03 липня 2021 07:31
У Мексиканській затоці загасили пожежу на підводному трубопроводі Фото: загоряння сталося через витік на глибині 78 м. (MLopezSanMartin/twitter)
Автор: Даша Харченко

Витік на нафтопроводі мексиканської компанії Pemex в Мексиканській затоці усунули. Причина інциденту була викликана несправністю одного з клапанів на глибині близько 80 м.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Pemex, на повне гасіння пожежі знадобилося більше п'яти годин. Компанія додала, що розслідує причини загоряння.

Як зазначається, через аварію загорілася поверхня океану. При цьому глава мексиканського регулятора безпеки нафти ASE заявив, що інцидент "не призвів до розливу нафти".

Повідомляється, що турбомашини діючих виробничих потужностей постраждали від грози і проливних дощів. Робочі компанії використовували азот для гасіння пожежі.

Займання сталося через витік на глибині 78 м.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мексика мексиканский залив
NEWS
"Банальний чорнушний міф": у Зеленського відповіли на звинувачення Лукашенка
"Банальний чорнушний міф": у Зеленського відповіли на звинувачення Лукашенка
DAILY
На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні