ru ua
Сб, 19 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Mcdonald's відкриє ресторан в метавсесвіті

Новость на русском →
Субота 19 лютого 2022 13:00
Mcdonald's відкриє ресторан в метавсесвіті Фото: Mcdonald's відкриє ресторан в метавселенной (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Мережа ресторанів швидкого харчування Mcdonald's планує відкрити власні заклади в метавсесвіті. У ньому компанія буде приймати замовлення з доставкою їжі додому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Mcdonald's вже подала в Відомство з патентів та товарних знаків США 10 заявок на реєстрацію товарних знаків. Мова йде про Mcdonald's і McCafe.

Компанія планує зробити перебування людей у віртуальному просторі простіше. Mcdonald's зможе приймати замовлення від учасників метавсесвіту і здійснювати доставку їжі прямо додому. Для цього достатньо буде просто зробити замовлення у віртуальному закладі.

Як зазначив юрист Джош Гербен, компанія отримає схвалення, однак це займе кілька місяців. Також він зазначив, що відповідний крок від Mcdonald's був досить очевидний, оскільки популярність NFT і метавсесвіту продовжують зростати.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у засновника Meta Марка Цукерберга відреагували на домагання у віртуальній реальності.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Віртуальна реальність
NEWS
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі