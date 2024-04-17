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Почти пол биткоина и больше: новые активности от WhiteBIT

Среда 17 апреля 2024 16:23 promo
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Почти пол биткоина и больше: новые активности от WhiteBIT Почти пол биткоина и больше: новые активности от WhiteBIT (фото: пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Криптовалютная биржа WhiteBIT к халвингу биткоина проводит акцию, в рамках которой участники могут получить денежное вознаграждение из призового фонда в 0,49 биткоина за выполнение простых, но интересных задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Халвинг биткоина - долгожданное событие в индустрии цифровых активов, знаменующее распределение вознаграждения за майнинг блока пополам.

Согласно замыслу создателя первой криптовалюты Сатоши Накамото, халвинг происходит каждые четыре года или после каждые 210 000 добываемых блоков. Процесс является важной особенностью политики Биткоина, направленной на контроль скорости создания новых монет и долгосрочной устойчивости сети биткоин.

Нынешний халвинг станет четвертым в истории биткоина, прогнозируемая дата – конец апреля. К главной криптовалюте уже приковано немало внимания из-за нового рекорда в цене более $73 000, установленного 14 марта.

Поэтому к будущему халвингу ведут отсчет с еще большим нетерпением в ожидании увидеть дальнейшую динамику цены на монету.

WhiteBIT производит масштабную акцию для своих пользователей. К ней могут приобщиться все желающие с любым уровнем знания цифровых валют, ведь главные условные условия предусматривают создание и распространение коротких видео на тему халвинга.

Авторы интереснейших роликов, которых будут выбирать как представители компании, так и комьюнити, разделят призовой фонд в 0,49 BTC. Кроме того, зарегистрированные пользователи биржи, следящие за официальными каналами WhiteBIT в соцсетях, могут поделиться любимым роликом с хештегом #hahahalving_WhiteBIT у себя в аккаунте и получить шанс выиграть брендированную продукцию WhiteBIT, футбольного клуба "Барселона" и Украинской.

Победители будут выбраны случайным образом. Больше деталей о правилах в блоге.

Как отмечают в пресс-службе, цель кампании от WhiteBIT - предоставить возможность кому-либо принять участие в акции с финансовым вознаграждением за выполнение креативного задания.

Напомним, WhiteBIT - одна из крупнейших европейских криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ активов и 10 государственных валют.

Компания вместе с Министерством цифровой трансформации создали "Образовательный проект по криптограмотности и блокчейну" на портале "Дія.Освіта".

Также компания сотрудничает с Киево-Могилянской академией, МИД Украины, является партнером сборной команды Украины по футболу, футбольным клубам "Барселона" и "Трабзонспор", Lifecell и киберспортивной платформе FACEIT.

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