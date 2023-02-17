Почти без паники. В Севастополе называют взрывы "упражнениями по стрельбе"

Жители оккупированного Севастополя сообщают о звуках взрывов в городе. Однако местные оккупанты традиционно оправдываются учениями военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева в Telegram.

"Вижу в городских пабликах сообщение о звуках стрельбы в городе. Идет плановое выполнение упражнений по стрельбе. В городе все спокойно", - написал гауляйтер.

Стоит отметить, что около 14:20 в крымских Telegram-каналах начала появляться информация о взрывах.

"В Севастополе уже 5 минут раздаются взрывы, слышна стрельба очередями", - сообщали местные жители.

Напомним, сегодня с утра в Севастополе слышали взрывы. Оккупационные власти города заявили об "атаке беспилотника" в районе Балаклавской ТЭС. Развожаев утверждал, что ПВО сбила дрон.

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