ua ru
Пт, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Почти без паники. В Севастополе называют взрывы "упражнениями по стрельбе"

Новина українською →
Севастополь, Пятница 17 февраля 2023 15:39
Почти без паники. В Севастополе называют взрывы "упражнениями по стрельбе" Фото: в Севастополе 17 февраля слышали взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Жители оккупированного Севастополя сообщают о звуках взрывов в городе. Однако местные оккупанты традиционно оправдываются учениями военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева в Telegram.

"Вижу в городских пабликах сообщение о звуках стрельбы в городе. Идет плановое выполнение упражнений по стрельбе. В городе все спокойно", - написал гауляйтер.

Стоит отметить, что около 14:20 в крымских Telegram-каналах начала появляться информация о взрывах.

"В Севастополе уже 5 минут раздаются взрывы, слышна стрельба очередями", - сообщали местные жители.

Напомним, сегодня с утра в Севастополе слышали взрывы. Оккупационные власти города заявили об "атаке беспилотника" в районе Балаклавской ТЭС. Развожаев утверждал, что ПВО сбила дрон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Севастополь Крим Взрыв
NEWS
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
DAILY
Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен