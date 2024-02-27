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Почти 70 млн Киев потратит на обучение и оснащение операторов БПЛА, - Белоцерковец

Вторник 27 февраля 2024 16:16
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Почти 70 млн Киев потратит на обучение и оснащение операторов БПЛА, - Белоцерковец Фото: Дмитрий Белоцерковец (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Киев выделит из бюджета 69 миллионов гривен на материально-техническое обеспечение подготовки операторов БПЛА. Эти средства будут направлены на закупку дронов, компьютерного оборудования и техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Киевсовета, сопредседателя фракции "УДАР Виталия Кличко" Дмитрия Белоцерковца.

"В программе "Защитник Киева" предусмотрено на 2024 год 69 млн грн на материально-техническое обеспечение подготовки операторов БПЛА", - сообщил Дмитрий Белоцерковец.

В комментарии он уточнил, на что будут израсходованы средства.

"Средства необходимы для устройства лабораторного кластера технологий управления, обслуживания, конструирования и ремонта дистанционно управляемых аппаратов и настройки радиоэлектронных систем", - написал депутат.

Кроме того, по его словам, за бюджетные средства будут приобретены автомобили, компьютерное и другое оборудование. В частности, мультимедийные панели, компьютеры для уроков, 3D принтеры, БПЛА самолетного типа и материалы для технического обслуживания FPV-дронов и БПЛА самолетного типа.

Также предполагается приобрести грузопассажирские микроавтобусы для выезда групп на практические занятия и прицепы для микроавтобусов для перевозки комплексов БПЛА и смежного оборудования.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в 2023 году на помощь ВСУ было выделено 7 млрд гривен - почти 10% бюджета города.

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