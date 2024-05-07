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Около 3 тысяч украинцев получили помощь от PIN-UP Foundation в апреле

Вторник 07 мая 2024 16:25 promo
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Около 3 тысяч украинцев получили помощь от PIN-UP Foundation в апреле Фото: почти 3 тысячи украинцев получили помощь от PIN-UP Foundation в апреле (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Волонтеры гуманитарного проекта LINE-UP, реализующего благотворительный фонд PIN-UP Foundation, активно продолжают помогать жителям деоккупированных и прифронтовых городов Украины. В апреле состоялось 13 гуманитарных поездок волонтеров в 40 населенных пунктов Харьковской, Донецкой и Запорожской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Всего в апреле волонтеры PIN-UP Foundation доставили украинцам более 15 тонн различных товаров: продуктовые наборы, бытовую и медицинскую продукцию, детские наборы, книги для детей, подгузники, корма для животных и EcoFlow. В апреле помощь от фонда получили 2 809 человек или 1108 семей.

"Каждого выезда мы чувствуем ответственность перед украинскими семьями, нуждающимися в поддержке в это тяжелое время. Надеемся, небольшая, но стабильная помощь, оказывает им веру в будущее на украинской земле", - комментирует Марина Ильина, президент PIN-UP Foundation.

Всего за время существования проекта LINE-UP помощь от фонда получили более 37 213 человек из деоккупированных и прифронтовых регионов Украины.

PIN-UP Foundation — благотворительный фонд, объединяющий волонтеров, профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество, имеющие общие ценности и стремящиеся к развитию Украины.

Программы фонда направлены на поддержку социально незащищенных категорий населения, развитие образования, спорта, здравоохранения и помощь в восстановлении страны.

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