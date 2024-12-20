Почти 20% всего экспорта: названы самые популярные в Украине подержанные авто из США

В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано более 2,5 тысячи подержанных легковых авто из США.

Отмечается, что это 17% от всех подержанных легковых авто, которые в ноябре перешли на украинские номера. По сравнению с ноябрем 2024 года спрос на "американцев" с пробегом уменьшился на 17%.

Наибольшая доля из этого количества (43%) - машины с бензиновыми двигателями, при этом электромобили охватили 39%, на гибридные машины пришлось 7%, на дизельные авто - 6%, а на авто с ГБО - 5%. При этом средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце составил 5 лет.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:

Tesla Model Y - 288 ед;

Tesla Model 3 - 286 ед;

Ford Escape - 170 ед;

Jeep Cherokee - 153 ед;

Volkswagen Passat - 141 ед.

Напомним, что в течение ноября украинский автопарк пополнили 14,7 тысячи подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа. Это наименьшее в этом году месячное количество регистраций импортированных авто с пробегом. Относительно предыдущего месяца, этот показатель уменьшился на 10%, а по сравнению с ноябрем 2023 года - почти на треть.