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Почти 20% всего экспорта: названы самые популярные в Украине подержанные авто из США

Пятница 20 декабря 2024 12:16
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Почти 20% всего экспорта: названы самые популярные в Украине подержанные авто из США Фото: названы самые популярные в Украине подержанные авто из США (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано более 2,5 тысячи подержанных легковых авто из США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".

Отмечается, что это 17% от всех подержанных легковых авто, которые в ноябре перешли на украинские номера. По сравнению с ноябрем 2024 года спрос на "американцев" с пробегом уменьшился на 17%.

Наибольшая доля из этого количества (43%) - машины с бензиновыми двигателями, при этом электромобили охватили 39%, на гибридные машины пришлось 7%, на дизельные авто - 6%, а на авто с ГБО - 5%. При этом средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце составил 5 лет.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:

  • Tesla Model Y - 288 ед;
  • Tesla Model 3 - 286 ед;
  • Ford Escape - 170 ед;
  • Jeep Cherokee - 153 ед;
  • Volkswagen Passat - 141 ед.

Напомним, что в течение ноября украинский автопарк пополнили 14,7 тысячи подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа. Это наименьшее в этом году месячное количество регистраций импортированных авто с пробегом. Относительно предыдущего месяца, этот показатель уменьшился на 10%, а по сравнению с ноябрем 2023 года - почти на треть.

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