Почти 100% всех дронов разрабатывается в Украине, - Минобороны
Почти все дроны, которые получают украинские военные, разрабатываются в Украине. Это преимущественно частный бизнес.
Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на программу Small Talk.
"Почти 100% всех изделий разрабатывается в Украине. В этом секторе как раз большую часть занимает частный бизнес, и это хорошо, потому что это тоже об экономике", - сказал замминистра.
По его словам, недавно агентство оборонных закупок впервые объявило торги в закрытом режиме через Prozorro на закупку 20 000 дронов для ВСУ. Их общая стоимость ориентировочно оценивается в 3 млрд. гривен. И уже законтрактовано около 7000 дронов.
"Мы получили очень хорошие результаты, как по продукту, так и по цене. Сейчас прошли торги, поэтому проверку и квалификацию проходят еще 7000 "птичек". Более 1 млрд гривен этого бюджета уже использованы, и мы двигаемся по этому пути", - добавил Клименков.
Дроны для ВСУ
Напомним, в конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в 2024 году украинские военные получат 1 миллион дронов. После этого министр стратегической промышленности Александр Камышин уточнил, что речь идет не только о FPV-дронах.
Как говорил министр, в 2024 году планировалось выпустить более 10 000 БПЛА с дальностью на сотни километров и свыше 1 000 с дальностью за тысячу километров.
Детальнее о том, как ВСУ используют дроны, и о том, способен ли миллион беспилотников помочь Украине победить РФ, - читайте в материале РБК-Украина.
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