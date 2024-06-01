ua en ru
Сб, 01 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Почти 100% всех дронов разрабатывается в Украине, - Минобороны

Киев, Суббота 01 июня 2024 20:09
UA EN RU
Почти 100% всех дронов разрабатывается в Украине, - Минобороны Фото: в Минобороны рассказали о производстве дронов в Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Почти все дроны, которые получают украинские военные, разрабатываются в Украине. Это преимущественно частный бизнес.

Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на программу Small Talk.

"Почти 100% всех изделий разрабатывается в Украине. В этом секторе как раз большую часть занимает частный бизнес, и это хорошо, потому что это тоже об экономике", - сказал замминистра.

По его словам, недавно агентство оборонных закупок впервые объявило торги в закрытом режиме через Prozorro на закупку 20 000 дронов для ВСУ. Их общая стоимость ориентировочно оценивается в 3 млрд. гривен. И уже законтрактовано около 7000 дронов.

"Мы получили очень хорошие результаты, как по продукту, так и по цене. Сейчас прошли торги, поэтому проверку и квалификацию проходят еще 7000 "птичек". Более 1 млрд гривен этого бюджета уже использованы, и мы двигаемся по этому пути", - добавил Клименков.

Дроны для ВСУ

Напомним, в конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в 2024 году украинские военные получат 1 миллион дронов. После этого министр стратегической промышленности Александр Камышин уточнил, что речь идет не только о FPV-дронах.

Как говорил министр, в 2024 году планировалось выпустить более 10 000 БПЛА с дальностью на сотни километров и свыше 1 000 с дальностью за тысячу километров.

Детальнее о том, как ВСУ используют дроны, и о том, способен ли миллион беспилотников помочь Украине победить РФ, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Дрони
NEWS
Хочет быть президентом-лузером? Зеленский ответил на заявления Трампа о завершении войны
Хочет быть президентом-лузером? Зеленский ответил на заявления Трампа о завершении войны
DAILY
(Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина (Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет