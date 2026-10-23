Имущество в заложниках: как дело Игоря Кушнарева превратилось в прокурорский круг

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Арест имущества на годы, невыполнение судебных решений и затягивание расследований создают условия для давления на бизнес, а попытки "решить вопрос" за деньги ставят под сомнение законность действий отдельных должностных лиц. Как арестованные активы превращаются в предмет торга и почему такие дела требуют надлежащего контроля со стороны антикоррупционных органов – в нашем материале.

Главное:

Арестованное имущество компаний Игоря Кушнарева остается под ограничениями в течение многих лет.

В 2019 году суд отменил арест недвижимости одного из фондов, но через восемь дней его наложили повторно.

В заявлении в НАБУ бизнесмен сообщил о возможном требовании 240 тысяч долларов и денег в криптовалюте за "решение вопросов" с имуществом.

История поднимает вопросы выполнения судебных решений, сохранения арестованных активов и контроля за действиями правоохранителей.

Громкие разоблачения типа "Миндичгейта" и "Карфагена" раскрыли общую деградацию силового блока, но самый опасный коррупционный нарыв кроется в самой системе: полномочия защищать закон превратились в возможность годами держать под арестом чужое имущество и торговать его увольнением.

Несмотря на миллиардные расходы налогоплательщиков, смахивает на то, что система только имитирует деятельность. Ведь производство до сих пор нарушают по указанию политиков ради собственного пиара, а на бизнесменов давят как на источник вымогательства денег.

Наглядным примером этой ситуации является история Игоря Кушнарева, украинского бизнесмена и мецената, годами пытающегося доказать безосновательность обвинений, добиться учета неудобных для следствия документов и снять ограничения с имущества своих компаний.

По утверждению прокуратуры, структуры бизнесмена якобы только формально приобрели недвижимость, а фактический контроль над ней сохранил предыдущий владелец. Речь идет о двух объектах, выкупленных в 2012-2013 годах у семьи эксминистра внутренних дел Виталия Захарченко – у его бывшей жены.

Соглашения оформляли официально, деньги переводили через банки, а законность по позиции бизнесмена подтверждают документы, переданные на проверку прокурорам. Несмотря на это, имущество годами остается под арестом.

В то же время было арестовано более трех десятков других объектов недвижимости, которые принадлежали Кушнареву и не имели отношения к Захарченко или членам его семьи.

Как дело о недвижимости превратилось в многолетнее преследование

В 2014 году, на волне политических чисток, прокуратура получила фактический карт-бланш на преследование всех, кто хотя бы косвенно пересекался с прежними властями.

Кушнарев занимал должность советника в Министерстве внутренних дел как до, так и после того, как ведомство возглавлял Захарченко: в частности, он работал советником и при министре Арсене Авакове. Но, вероятно, именно факт работы к 2014 году стал зацепкой, позволившей следствию связать его с бывшим руководителем МВД.

А сделки купли-продажи имущества стали одним из поводов увязать известного бизнесмена с делом. Подобные "привязки" впоследствии превратились в системный инструмент давления на крупный бизнес и его финансовое "обилечивание".

Впрочем, "фирменный" подход прокуратуры проявляется в деталях. Под давлением руководства, требовавшего к тому времени каких-либо результатов, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, прокуроры решили надавить на директора нидерландского офиса компаний Кушнарева.

Ему неофициально позвонили по телефону и заявили о санкциях и угрозе 50 лет тюрьмы, требуя немедленно сообщить об этом в местные госорганы. Расчет оказался примитивным: устрашение вместо официальной международной процедуры, очевидно, через понимание, что законным путем они проиграют. Но директор поверил угрозам и обратился к регуляторам без проверки фактов.

Нидерландские органы заморозили активы, но по требованию суда провели собственное расследование. 5 февраля 2016 года Минфин Нидерландов официально констатировал, что достаточных доказательств связи фондов с подсанкционными лицами нет, как и оснований для дальнейшей блокировки.

Украинское следствие должно было бы учесть этот вывод, особенно учитывая, как санкционные сведения попали в нидерландские органы. Бывший руководитель нидерландской компании уже дал в суде официальные свидетельства об угрозах и вводе в заблуждение со стороны украинских правоохранителей. Эти показания могут служить основанием для юридической оценки действий причастных прокуроров.

Минфин Нидерландов сообщил о недостаточности доказательств контроля фонда подсанкционным лицом и отсутствии оснований поддерживать заморозку (скриншот)

Несмотря на это, в Украине "санкционную" версию продолжали использовать дальше. 30 января 2019 года Печерский райсуд Киева отменил арест недвижимости одного из нидерландских фондов Кушнарева (LVV) учитывая банковские расчеты и позицию нидерландского министерства. Но этой справедливости надолго не хватило.

Уже 7 февраля, буквально через восемь дней, по новому ходатайству следствия имущество арестовали снова. Опираясь на ту же самую "санкционную" аргументацию. История пошла по старому кругу.

30 января 2019 г. суд отменил арест имущества фонда LVV. 7 февраля он снова наложил арест на активы фонда. Между постановлениями – восемь дней (скриншот)

Арест без подозрения: почему дело годами не доходит до суда

В этой истории есть еще одно противоречие. Прокуратура годами связывает бизнесмена с этими активами, однако согласно ответу Офиса генпрокурора от 9 декабря 2025 года подозрение ему не вручали, а его процессуальный статус остается "свидетелем".

Тем же письмом адвокату отказали в предоставлении копий процессуальных документов на том основании, что представляет свидетеля, а не сторону защиты. Выходит замкнутый круг: человек годами вынужден опровергать обвинения о скрытой принадлежности активов, но получить материалы дела для полноценной защиты не может именно по своему статусу.

Кушнарев неоднократно требовал допросить его и приобщить доказательства, однако после допросов и подачи ходатайств следствие отвечает стандартным: "доводы будут проверены в ходе расследования".

Для производства, зарегистрированного еще в ноябре 2014 года, такая формула выглядит как банальное затягивание времени. Или, может, это элементарная профессиональная некомпетентность прокуроров, которые годами неспособны разобраться в деле?

По словам Кушнарева, дошло даже до требования в 240 тысяч долларов, которая прозвучала через посредника, за "решение вопроса" с арестами имущества. В ноябре 2025 года бизнесмен подал заявление о преступлении в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Однако запустить расследование оказалось отдельным "квестом": чтобы НАБУ просто внесло сведения в реестр, предпринимателю пришлось обращаться в Высший антикоррупционный суд.

В результате определением от 5 декабря 2025 года ВАКС обязал НАБУ внести сведения в ЕРДР по этому заявлению. То есть потерпевшая сторона вынуждена через суд добиваться от антикоррупционного органа хотя бы начала расследования по заявлению о вымогательстве взятки…

Дом, который не передали АРМА: новые вопросы к правоохранителям

Еще один громкий эпизод касается киевского дома фонда Global Investment, связанного с Кушнаревым. Объект оказался в центре публичного скандала из-за проживания в нем уже бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Однако за громкими фамилиями скрывается целый ряд служебных преступлений и махинаций с арестованным имуществом.

Согласно ответу АРМА от 6 октября 2026 года по адвокатскому запросу, постановление суда о передаче дома в управление агентству поступило от прокуратуры еще в 2021 году. При этом недвижимость была признана вещественным доказательством в уголовном производстве.

Однако решение суда так и не было выполнено: фактическую передачу дома не осуществили и актом приемки-передачи не оформили. То есть определение годами оставалось не выполнено: имущество в АРМА не передали, агентство его в управление не приняло.

В ответе от 6 октября 2026 года АРМА подтвердило: здание, которое суд постановил передать агентству 2021 года, фактически в управление не принимали

Кроме того, еще в 2021 году следователь должен был описать и оценить имущество, признанное вещественным доказательством, а также обеспечить его надлежащую сохранность. Арест не освобождает государство от ответственности за состояние недвижимости: оно не должно разрушаться, портиться или терять ценность из-за отсутствия ухода.

Однако имущество годами оставалось без должного обслуживания и постепенно приходило в упадок. Это вопрос не только процессуальной халатности, но и ответственности должностных лиц, которые должны обеспечить его сохранность.

К слову, адвокаты Кушнарева готовят от имени компаний – владельцев имущества – многомиллионные иски в хозяйственный суд против государства в лице Офиса генерального прокурора и ГБР. Они потребуют возмещения ущерба, причиненного вследствие ненадлежащего сохранения арестованной недвижимости в течение этих лет.

Таким образом, имущество годами оставалось в подвешенном состоянии. В доме жили и проживают арендаторы, проживающие там на законных основаниях, но этот факт постоянно находится в силовых ведомствах под вопросом: по утверждению стороны Кушнарева, арендаторов шантажируют, на них давят, в их домах проходят постоянные обыски.

Понятно, что законность пребывания в доме арендаторов может устанавливать только суд, но когда все материалы дела туда попадут – станут понятны факты, что люди жили до 2021 года и не являются собственниками, а только арендаторами и их пребывание в доме законно.

Однако создается впечатление, что прокуроры не заинтересованы в судебном разбирательстве, которое могло бы прояснить обстоятельства дела и подвергнуть сомнению основания, с которых оно было начато.

Впоследствии по делу с этой недвижимостью появился новый сюжет: туда въехал Герман Галущенко под обещания "гарантировать покой" и выступать своеобразным "покровителем" объекта, пока он там находится.

Но после ареста Галущенко у следователей и прокуроров возникли те же проблемы, что были в начале: имущество не имеет экспертной оценки и не передано в АРМА. Чтобы хоть как-то оправдать халатность и нарушение закона, ДБР возбудило уголовное дело против арендаторов, будто именно они препятствуют передать имущество для управления в АРМА.

Осенью 2026 года история получила новый поворот: снова прозвучало предложение за деньги "решить вопрос". Во время обыска киевского дома, где проживал Галущенко, представитель АРМА подошел к адвокату Кушнарёву и попросил передать бизнесмену, чтобы тот с ним связался.

В заявлении бизнесмена в НАБУ, копия которого есть в распоряжении редакции, во время дальнейшего разговора представитель АРМА якобы требовал деньги в криптовалюте за "решение вопроса" с имуществом.

8 октября 2026 года НАБУ подтвердило, что обращение было присоединено к уголовному производству, открытому еще 23 января 2026 года. Будут проверять сообщения о возможных коррупционных действиях должностных лиц АРМА, ДБР и Офиса генпрокурора.

Следовательно, к прокуратуре остается немало вопросов. Кто все это время отвечал за сохранность арестованного имущества? Почему решение суда о передаче активов в управление АРМА так и осталось на бумаге? И как получилось, что арестованная недвижимость оказалась в центре истории с возможными коррупционными договоренностями?

В итоге создается впечатление, что арестованное имущество превратилось в своеобразный теневой маркетплейс для силовиков, где за бездействие, игнорирование нарушений и возможное "крышевание" приходится платить отдельную цену.

Кто будет отвечать за арестованное имущество и возможные злоупотребления

Теперь эта история должна стать предметом расследования действий самих правоохранителей. НАБУ и САП должны проверить сообщения о требовании денег, установить роль каждого из чиновников и выяснить, не использовали ли многолетние аресты как инструмент заработка на чужом имуществе.

Самого приобщения очередного заявления к материалам производства недостаточно. Если изложенные факты подтвердятся доказательствами, следующими шагами должны стать сообщения о подозрении, обвинительных актах и судебном разбирательстве.

Отдельный вопрос – эффективный судебный контроль за исполнением судебных решений и расследованиями, которые годами остаются открытыми без предъявления обвинений, но с действующими ограничениями по имуществу.

Прокуроры должны обосновывать перед судом, почему аресты до сих пор необходимы, что сделано для проверки доказательств и чем оправдана продолжительность расследования. Ссылка на то, что "следствие продолжается", не может бесконечно оправдывать блокировку имущества. Если законных оснований для ограничений нет, их необходимо отменить.

За доказанные факты вымогательства, незаконного давления, служебных злоупотреблений и причиненный ущерб должна наступать персональная ответственность, вплоть до уголовной. Общество платит миллиарды гривен налогов не для того, чтобы силовики годами имитировали бурную деятельность, держали предпринимателей во взвешенном состоянии и подрывали доверие к украинскому правосудию.

Когда арест имущества превращается в многолетний инструмент давления на бизнес без подозрения и приговора, это подрывает доверие к государству и требует безотлагательных системных изменений и ответственности виновных.