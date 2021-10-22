На Ямайці заарештували колумбійця, підозрюваного у вбивстві президента Гаїті
Фото: президент Гаїті Жовенель Моіз (GettyImages)
На Ямайці заарештували колумбійця, підозрюваного у вбивстві президента Гаїті. У поліції повідомили, що "ця людина надзвичайно небезпечна".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Група Колумбійських найманців опинилася в числі основних підозрюваних, хоча нікому не було пред'явлено звинувачень або засуджено. Маріо Антоніо Паласіос є частиною цієї групи найманців.
Влада Ямайки підтвердила, що чоловік, який, ймовірно, є громадянином Колумбії, був заарештований. Вони не повідомили ніяких подробиць.