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На Ямайці заарештували колумбійця, підозрюваного у вбивстві президента Гаїті

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Ямайка, П'ятниця 22 жовтня 2021 03:26
На Ямайці заарештували колумбійця, підозрюваного у вбивстві президента Гаїті Фото: президент Гаїті Жовенель Моіз (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

На Ямайці заарештували колумбійця, підозрюваного у вбивстві президента Гаїті. У поліції повідомили, що "ця людина надзвичайно небезпечна".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Група Колумбійських найманців опинилася в числі основних підозрюваних, хоча нікому не було пред'явлено звинувачень або засуджено. Маріо Антоніо Паласіос є частиною цієї групи найманців.

Влада Ямайки підтвердила, що чоловік, який, ймовірно, є громадянином Колумбії, був заарештований. Вони не повідомили ніяких подробиць.

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