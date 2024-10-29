ua en ru
Вт, 29 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Будущий еврокомиссар по обороне планирует готовить ЕС к "самому экстремальному военному развитию"

Вторник 29 октября 2024 18:40
UA EN RU
Будущий еврокомиссар по обороне планирует готовить ЕС к "самому экстремальному военному развитию" Фото: Андрюс Кубилюс (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европа должна быть готова к "наиболее экстремальному военному развитию". В частности, нужно предпринимать больше шагов для увеличения оборонного производства.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью "Укринформу" заявил депутат Европейского парламента Андрюс Кубилюс, номинированный на назначение на должность еврокомиссара по обороне и космосу в новом составе Европейской комиссии.

Кубилюс отметил, что Россия, начавшая неспровоцированную захватническую войну против Украины, перенаправляет собственную экономику на военные рельсы. Это обстоятельство требует консолидации усилий и политической инициативы европейского сообщества.

"Моя должностная инструкция (как будущего еврокомиссара по обороне - ред.) начинается со слов: Европа должна быть готова к наиболее экстремальному военному развитию. Это означает, что Европа должна быть готова к любой военной агрессии", - сказал будущий еврокомиссар.

По его словам, это требует четкой оценки, какие ресурсы имеются в ЕС для защиты. В частности, в настоящее время Европе нужно делать больше шагов для увеличения оборонного производства.

"Мы сделали определенные шаги, увеличили оборонное производство, но нам нужно делать больше, поскольку подобные проблемы существуют и в других секторах оборонной промышленности. Именно поэтому моя ответственность и мой портфель будут в значительной степени связаны с решением этих проблем", - отметил Кубилюс.

Он добавил, что главной составляющей его мандата в должности еврокомиссара будет консолидация усилий стран-членов ЕС для того, чтобы предотвратить такую угрозу.

Напомним, ранее кандидат на пост первого еврокомиссара по обороне Андрюс Кубилюс уже заявлял, что Европейский Союз должен нарастить свой военный потенциал для возможной войны с Россией, которая может произойти уже через шесть лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз
NEWS
В Украине ужесточат требования для бронирования от мобилизации: что готовят в Кабмине
В Украине ужесточат требования для бронирования от мобилизации: что готовят в Кабмине
DAILY
Демограф Александр Гладун: Надо признать, что нас в стране после войны будет 30 миллионов
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Демограф Александр Гладун: Надо признать, что нас в стране после войны будет 30 миллионов