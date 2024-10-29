Будущий еврокомиссар по обороне планирует готовить ЕС к "самому экстремальному военному развитию"

Европа должна быть готова к "наиболее экстремальному военному развитию". В частности, нужно предпринимать больше шагов для увеличения оборонного производства.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью "Укринформу" заявил депутат Европейского парламента Андрюс Кубилюс, номинированный на назначение на должность еврокомиссара по обороне и космосу в новом составе Европейской комиссии.

Кубилюс отметил, что Россия, начавшая неспровоцированную захватническую войну против Украины, перенаправляет собственную экономику на военные рельсы. Это обстоятельство требует консолидации усилий и политической инициативы европейского сообщества.

"Моя должностная инструкция (как будущего еврокомиссара по обороне - ред.) начинается со слов: Европа должна быть готова к наиболее экстремальному военному развитию. Это означает, что Европа должна быть готова к любой военной агрессии", - сказал будущий еврокомиссар.

По его словам, это требует четкой оценки, какие ресурсы имеются в ЕС для защиты. В частности, в настоящее время Европе нужно делать больше шагов для увеличения оборонного производства.

"Мы сделали определенные шаги, увеличили оборонное производство, но нам нужно делать больше, поскольку подобные проблемы существуют и в других секторах оборонной промышленности. Именно поэтому моя ответственность и мой портфель будут в значительной степени связаны с решением этих проблем", - отметил Кубилюс.

Он добавил, что главной составляющей его мандата в должности еврокомиссара будет консолидация усилий стран-членов ЕС для того, чтобы предотвратить такую угрозу.