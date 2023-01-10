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Будет доступен всем пассажирам: одна из авиакомпаний оснастит весь флот Starlink

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Европа, Вторник 10 января 2023 21:24
Будет доступен всем пассажирам: одна из авиакомпаний оснастит весь флот Starlink Фото: авиакомпания "airBaltic " установит на борту своих самолетов Starlink (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Латвийская авиакомпания "airBaltic" станет первым авиаперевозчиком Европы, который установит на борту своих самолетов Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Как рассказали в компании, в ближайшее время они планируют оснастить весь свой флот Airbus A220-300 системой подключения к Интернет Starlink от SpaceX.

После этого каждый пассажир сможет бесплатно пользоваться высокоскоростным Интернетом с момента входа в самолет пассажиров.

"Это знаменует собой исторический момент для нашей авиакомпании и отрасли в целом. В скором времени airBaltic станет первой авиакомпанией в Европе, которая запустит высокоскоростной, безлимитный и бесплатный спутниковый Интернет на борту. Мы рады и дальше совершенствовать наш сервис для наших пассажиров, которые вскоре получат выгоду от этого подключения к Интернету на борту наших рейсов внутри сети airBaltic в Европе и за ее пределами", - сказал генеральный директор airBaltic Мартин Гаусс.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Тайвань стремится создать национальный спутник , который позволит иметь спутниковую связь типа Starlink.

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