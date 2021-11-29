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Масштабний збій стався в роботі "Вікіпедії"

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Понеділок 29 листопада 2021 21:15
Масштабний збій стався в роботі "Вікіпедії" Фото: У роботі Wikipedia стався збій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні, 29 листопада в роботі інтернет-енциклопедії "Вікіпедія" стався глобальний збій. Найпоширенішою проблемою, з якою стикаються сьогодні користувачі - відсутність доступу до сайту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Downdetector.

Згідно з даними сервісу, збої почалися приблизно о 20: 00 за Києвом. На поточний момент найбільше скарг на роботу "Вікіпедії" надійшло від користувачів з Європи - Німеччини та Нідерландів. У США та інших країнах спостерігаються незначні проблеми.

Також проблеми із роботою сервісу спостерігаються і в Україні.

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