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Масштабный сбой в "Эпицентре". Кассы и приложение не работают: что говорит компания

Понедельник 28 апреля 2025 09:54
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Масштабный сбой в "Эпицентре". Кассы и приложение не работают: что говорит компания Фото: в "Эпицентре" произошел сбой 28 апреля (из открытых источников)
Автор: Наталья Кава

Сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" и супермаркетов "Эпицентр-Экспресс" временно не работают 28 апреля. Пользователи сообщают о проблемах в приложении и на кассах магазинов.

РБК-Украина рассказывает о том, что произошло.

Что предшествовало

Утром понедельника, 28 апреля, пользователи в соцсетях пожаловались, что ни в одном из магазинов столицы якобы невозможно приобрести любой товар. Из других городов поступает похожая информация.

Также в сети распространилась информация, что сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов якобы подверглась хакерской атаке этой ночью.

Кроме этого сообщалось о сбоях в работе мобильного приложения.

Что говорят в компании

В пресс-службе "Эпицентра" официально заявили о "технических проблемах"

"Уважаемые партнеры и клиенты! Имеем временные технические проблемы, на данный момент приняты все меры по восстановлению работы", - отметили в компании.

В Украине фиксировали масштабный сбой

Напомним, утром 26 апреля стало известно, что в Украине произошел масштабный сбой, в частности, не работали "Дія" "Новая почта" и не только.

Известно, что терминалы не функционировали, а также были проблемы с доступом к приложению "Дія" и сайту "Новой почты". Пользователи не могли осуществить оплату в метро.

По информации пресс-службы финансового учреждения, эти трудности коснулись не только "Ощадбанка", но и многих других поставщиков цифровых услуг. Сбой произошел в значительном инфраструктурном объекте, который обслуживал финансовые учреждения, почтового перевозчика и другие сервисы.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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Эпицентр Приложение Магазины
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