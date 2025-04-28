Масштабный сбой в "Эпицентре". Кассы и приложение не работают: что говорит компания

Сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" и супермаркетов "Эпицентр-Экспресс" временно не работают 28 апреля. Пользователи сообщают о проблемах в приложении и на кассах магазинов.

РБК-Украина рассказывает о том, что произошло.

Что предшествовало

Утром понедельника, 28 апреля, пользователи в соцсетях пожаловались, что ни в одном из магазинов столицы якобы невозможно приобрести любой товар. Из других городов поступает похожая информация.

Также в сети распространилась информация, что сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов якобы подверглась хакерской атаке этой ночью.

Кроме этого сообщалось о сбоях в работе мобильного приложения.

Что говорят в компании

В пресс-службе "Эпицентра" официально заявили о "технических проблемах"

"Уважаемые партнеры и клиенты! Имеем временные технические проблемы, на данный момент приняты все меры по восстановлению работы", - отметили в компании.