Маск публично выступил против союзника Трампа в Британии

Американский миллиардер Илон Маск публично выступил против союзника новоизбранного президента США Дональда Трампа в Британии Найджела Фараджа. Миллиардер считает, что партия Фараджа Reform UK нуждается в новом руководстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Однако ранее между ними возникло разногласие из-за отношения к ультраправому активисту Томми Робинсону. Маск призвал к увольнению Робинсона, тогда как Фарадж дистанцировался, назвав его "не тем, кто нужен". К слову, Робинсон был арестован за нарушение судебного приказа, связанного с клеветническими заявлениями о сирийском школьнике-беженце.

Как пишет Sky News, Маск не уточнил, что именно побудило его сделать такое заявление.

В своей соцсети X (Twitter) Маск заявил, что Фарадж "не имеет необходимых навыков", и отметил необходимость нового руководителя партии.

Что известно о Найджеле Фарадже

Лидер оппозиционной партии Reform UK в Великобритании Найджел Фарадж давно поддерживает Дональда Трампа. Заметим, что он сделал ставку на поддержку Трампа задолго до победы последнего.

Фарадж уже длительное время знаком с Трампом. В течение избирательной кампании в США он приезжал и открыто агитировал за избранного президента США. Более того, контакты обоих политиков после победы Трампа только крепнут.

Напомним, что в отдельном материале РБК-Украина рассказало, кого можно отнести к друзьям Трампа в Европе, а кого - к настоящим врагам.

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