Маск запропонував NASA допомогу у створенні скафандрів для місії на місяць

Засновник американської компанії SpaceX Ілон Маск запропонував Національному управлінню Сполучених Штатів з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) допомогу в розробці скафандрів. Раніше в NASA заявили, що виникла затримка з виготовленням костюмів для астронавтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ілона Маска в Twitter .

Макс прокоментував публікацію генерального інспектора NASA Пола Мартіна, в якій говорилося про те, що Висадка астронавтів на місяць в 2024 році не представляється можливою у зв'язку із затримками в розробці скафандрів.

"SpaceX може зробити це, якщо буде потрібно", - написав Маск в коментарі до публікації Мартіна.