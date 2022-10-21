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Маск хочет сократить 75% сотрудников Twitter в случае покупки компании

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США, Пятница 21 октября 2022 03:08
Маск хочет сократить 75% сотрудников Twitter в случае покупки компании Фото: основатель компании SpaceX Илон Маск (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Основатель SpaceX Илон Маск заявил потенциальным инвесторам, что он планирует сократить почти 75% сотрудников компании Twitter в случае ее покупки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

Речь идет о сокращении 5,5 тысячи человек из 7,5 тысячи.

Даже если Маск не станет владельцем Twitter, в ближайшие месяцы компанию, вероятно, все равно ждут масштабные сокращения.

Twitter и так планировал сократить фонд заработной платы компании на 800 млн долларов. Издание считает, что необходимость масштабных сокращений объясняет стремление руководства Twitter продать компанию Маску.

Напомним, Илон Маск решил завершить сделку по покупке компании Twitter Inc, отказавшись от судебного процесса. Размер сделки составит 44 млрд долларов, как и планировалось изначально.

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