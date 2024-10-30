Машина не заводится холодным утром: что делать

С точки зрения самого автомобиля наступление реальных холодов – удобный повод напомнить водителю о своих старинных проблемах. Но не будем упрекать озабоченных владельцев, а предложим несколько советов по поводу действий водителя, когда его холодная машина вдруг забастовала.

Собственно, не обязательно ждать именно мороза, чтобы машина отказалась стартовать после ночной стоянки – иногда для этого достаточно просто холодного и влажного утра.

Как действовать, если машина не заводится утром

Проверьте себя. Может быть, вы что-то делать не совсем правильно для холодного старта не нового автомобиля? Потому что если машина уже изношена, в такой ситуации нужно быть внимательнее. Прежде чем предпринять попытку запуска, проверьте, чтобы все кнопки и тумблеры в салоне стояли в положении "выключено". Не стоит также держать нажатой тормозную педаль (но есть машины, где это необходимо). Включив зажигание, подождите несколько секунд, пока насос создаст давление в магистрали, а у дизеля – пока свечи разогреют цилиндры. При выключенной передаче и нажатой педали сцепления включайте стартер. Акселератор при этом не трогайте. Держать стартер включенным более 4-5 секунд не стоит, более целесообразным будет повторить попытку через 5-10 секунд.

Проверьте аккумулятор . Чаще виноват именно аккумулятор, потому что на холоде его способность отдавать энергию снижается. Характерные симптомы его вины – неторопливое вращение двигателя стартером и тусклые контрольные лампочки на панели. Скорее всего, АКБ просто посажена, поэтому ее следует подключить к зарядному устройству хотя бы на 20-30 минут. Более решительный вариант – прикуривание от чужой АКБ или запуск машины из буксира, хотя в этих способах требуются некоторые знания и навыки. Может быть, что батарея просто отжила свое, но для окончательного вердикта требуется более тщательная диагностика. Идеальный для водителя случай – окисление клемм аккумулятора, из которых нужно просто счистить цветные окислы.

Разберитесь со свечами. Для бензиновых автомобилей это одна из самых распространенных зимних проблем – изношенные или загрязненные свечи зажигания. Не всегда есть возможность заменить их на месте (даже если есть желание), то придется либо тянуть машину на СТО, либо оставить ее на парковке до потепления, чтобы отправиться в мастерскую собственным ходом. У дизеля свечи тоже могут приподнять: если хотя бы несколько из них не работают, двигатель не захочет запускаться в мороз.

Топливная система . Засоренные форсунки затрудняют запуск инжекторного двигателя в холодную погоду. Немедленно на месте с этим ничего не сделать, но можно прийти за машиной в теплую погоду, когда она запустится и можно будет поехать в сервис. Или – эвакуатор и полный комплекс "спасательных" работ в стационарных условиях автомастерской: промывка инжекторов, проверка давления насоса и поиск льда в топливопроводах.

Готовьтесь к капремонту двигателя . Да, это наиболее печальный вариант, когда двигатель износился настолько, что из-за низкой компрессии и проблем клапанного механизма уже не может заводиться в неблагоприятных условиях. Но скорее всего, подобный диагноз не будет для вас сюрпризом, ведь очень изношенный агрегат подает определенные сигналы и в теплое время – например, активно потребляет масло, удивляет дымом из выхлопной трубы и большим топливным аппетитом. Не тратя времени, записывайтесь на консультацию к опытному мотористу.

Кратко

Если в первые же холодные утренники с вами произошло такое приключение, вероятно, вы должны стать читателем наших предыдущих публикаций на тему "Как подготовить машину к зиме". Такова правда жизни – когда автомобиль уже не слишком новый, его нужно готовить к низким температурам. Как минимум следует начать с приведения в штатное состояние всех основных систем, влияющих на способность машины стартовать и уверенно и безопасно передвигаться в зимнее время.