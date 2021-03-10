Маркарова про санкції США проти українців: це питання правової співпраці
Посол України в США Оксана Маркарова прокоментувала американські санкції проти українських громадян. За її словами, ці санкції є питанням правової співпраці між Києвом та Вашингтоном.
Про це посол сказала в інтерв'ю "Суспільному", яке опублікувало МЗС України.
"Це питання не про дипломатію. Це питання правової співпраці між прокуратурами, між слідчими органами. Політичну оцінку ми бачили, далі питання за правоохоронними органами", - заявила Маркарова.
Як зазначила посол, потрібно розділяти американські санкції за втручання у вибори та зв'язок з Росією та санкції через корупцію в Україні.
"Є декілька санкцій. Санкції, які Америка наклала на українців за втручання у вибори та зв'язок з країною-агресором, це трохи інші санкції, ніж ті, що стосуються залучення в антикорупційні процеси... Але в даній ситуації це не питання захисту українців, бо це питання безпосередньо боротьби з агресором", - пояснила вона.
Водночас Маркарова відмовилася окремо коментувати санкції США проти олігарха Ігоря Коломойського, оскільки раніше була в наглядовій раді ПриватБанку та на посаді міністра фінансів.
"У мене є певні обмеження щодо того, що я можу коментувати з точки зору судових процесів (по ПриватБанку та Коломойському - ред.)", - додала посол.
Оксана Маркарова: «Україна завжди мала дуже сильну двопартійну підтримку у США. Мені здається, що вона не лише збереглась, ми можемо її розвинути і посилити. Я бачу своє завдання доносити в Америці інформацію, ким ми є і ким можемо бути для США – надійним партнером у регіоні». Дивіться повне інтерв’ю новопризначеної пані посла України в США для UA: ПершийPosted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Wednesday, March 10, 2021
Нагадаємо, на початку січня США ввели санкції проти нардепа Олександра Дубінського. Вашингтон звинуватив його у співпраці з Андрієм Деркачем, якого у США називають "російським агентом". Санкції стосувалися втручання в американські вибори.
На початку березня до санкційного списку США потрапив олігарх Коломойський та його родина. США звинуватили Коломойського нібито у корупції на посаді очільника Дніпропетровської ОДА.