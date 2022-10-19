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Мариупольцы в Черкассах получили первую гумпомощь от Фонда Ахметова

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Среда 19 октября 2022 14:18
Мариупольцы в Черкассах получили первую гумпомощь от Фонда Ахметова Фото: мариупольцы в Черкассах получили первый гуманитарный груз от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова передал первый гуманитарный груз центру переселенцев в Черкассах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Так, в местный центр "Я - Мариуполь" было доставлено 1,2 тысяч продуктовых наборов от фонда.

В их состав вошли сытные и питательные продукты: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В целом, за время партнерства с центрами "Я - Мариуполь" гуманитарные наборы от Фонда уже успели получить переселенцы в Днепре, Киеве, Запорожье, Виннице, Ивано-Франковске, Черновцах, Ужгороде, Львове и Кропивницком.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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