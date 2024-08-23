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В Мариуполе прогремели взрывы, в сети сообщают о "прилетах"

Мариуполь, Пятница 23 августа 2024 14:38
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В Мариуполе прогремели взрывы, в сети сообщают о "прилетах" Фото: в Мариуполе прогремели взрывы 23 августа (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы в пятницу, 23 августа. Сообщается, что в городе "прилеты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

В Мариуполе прогремели по меньшей мере семь взрывов примерно в 13:07. По словам Андрющенко, в оккупированном городе "прилеты".

Он отметил, что предварительно были поражены системы противовоздушной обороны оккупантов в треугольнике Мариуполь (районы Левобережный/Кальмиусский) - Никольское - Мангуш.

В Мариуполе прогремели взрывы, в сети сообщают о &quot;прилетах&quot;

t.me/andriyshTime

Советник мэра Мариуполя добавил, что российская ПВО не работала. Факты "прилетов" подтверждают с места несколько источников одновременно.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь находится под контролем российских войск с мая 2022 года. Город был уничтожен оккупантами во время активных боевых действий и обороны. Главным форпостом украинских защитников была "Азовсталь".

Как сообщалось ранее, россияне переоборудовают порт Мариуполя, чтобы использовать его в своих целях. Также захватчики построили на оккупированных территориях Украины железную дорогу. В Мариуполе она уже заработала.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отмечал, что оккупанты используют железную дорогу для поставки топлива для нужд своих войск.

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