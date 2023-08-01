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В Мариуполе фиксируют очередную переброску живой силы и БК россиян в направлении Бердянска

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Мариуполь, Донецкая область, Вторник 01 августа 2023 09:05
В Мариуполе фиксируют очередную переброску живой силы и БК россиян в направлении Бердянска Фото: в Мариуполе фиксируют очередную переброску живой силы и БК россиян в направлении Бердянска (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты в очередной раз перебрасывают живую силу и боекомплекты на Бердянское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Фиксируем очередную большую переброску пока живой силы и БК через Мариуполь в направление Бердянска, - написал Андрющенко.

Зафиксировано более 20 грузовиков и инженерного транспорта в колоннах. Движения "тяжелой техники" вроде танков днем не наблюдали.

"Нами проведена мониторинговая кампания по отслеживанию аккаунтов военных россиян в Мариупольских пабликах. В результате анализа можем утверждать об обновлении абсолютного большинства в срок от 5 дней до двух недель", - рассказал советник мэра.

По его словам, из 100 процентов аккаунтов, которые засвечены в Мариуполе после опрокидывания в сторону фронта, навсегда исчезает из сети не менее 40 процентов оккупантов.

"Это может коррелировать с динамикой потерь россиян. Хорошая статистика", - отметил Андрющенко.

Ситуация на Бердянском направлении

По словам замминистра обороны Анны Маляр, украинские военные постепенно, но уверенно продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлении.

По всем направлениям наступления продолжаются бои.

"Наши защитники делают свою работу вокруг нескольких населенных пунктов. Но все детали - тогда, когда позволит безопасность операций", - отметила Маляр.

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