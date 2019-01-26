Марина Порошенко назвала ДніпрОДА лідером по впровадженню інклюзивної освіти

Фото: Марина і Петро Порошенко (з відкритих джерел)

Дніпропетровьска область однією з перших включилася в роботу по впровадженню інклюзивної освіти

Перша Леді і голова Фонду Петра Порошенка Марина Порошенко назвала Дніпропетровську ОДА під керівництвом Валентина Резніченка лідером по впровадженню інклюзивної освіти. Про це вона заявила під час Всеукраїнської наради з питань інклюзивної освіти, яка відбулася 25 січня в Києві в Українському домі в присутності президента Петра Порошенка, членів уряду, парламенту, голів областей, представників системи освіти, громадськості, батьків і дітей з особливими потребами, повідомляє РБК-Україна.

"Дніпропетровська область однією з перших включилася в роботу по впровадженню інклюзивної освіти, і ми у Фонді Петра Порошенка відразу побачили, як облдержадміністрація почала показувати неймовірні результати. Співпрацюючи з Дніпропетровською ОДА, я відчувала себе, як у казці: коли я пропонувала відкривати в школах ресурсні кімнати, медіатеки, мені говорили: "Скільки завгодно!". Ця область стала лідером з впровадження інклюзії", - сказала Марина Порошенко.

Фото: Валентин Резніченко (в центрі)

"Приємно чути, що ми перші, але насправді, ми стали локомотивом програми впровадження інклюзії в школах і дитячих садках Дніпропетровської області. І ми є частиною команди президента Петра Порошенка, тому все, що ми зробили – це командна робота", - зазначив Валентин Резніченко.

"Ще чотири роки тому я не знав, що означає слово "інклюзія". І ось уже кілька років я засинаю і прокидаюся з цим словом, - сказав президент Петро Порошенко. - Завдяки Першій Леді, я усвідомив, наскільки це важливо. У радянські часи про дітей з особливими потребами прийнято було не говорити, всі робили вигляд, що їх не існує, і вони, і їхні батьки залишалися один на один зі своїми проблемами. За цей час багато що змінилося, і динаміка впровадження інклюзивної освіти викликає захоплення і у наших західних партнерів. Для нас інклюзія в освіті – це запорука нашої єдності, яка починається ще в школі. У єдності багато вимірів, один з них - єдність у шкільному класі".

За словами Резніченка, розвиток інклюзії в області став можливим завдяки "лобі" в особі Першої Леді та Фонду Порошенка, яким вдалося впровадити цілий ряд нормативних актів, які забезпечили приплив ресурсів для розвитку інклюзивної освіти і корінним чином змінили ставлення держави і суспільства з особливими дітьми.

За даними Дніпропетровської ОДА, за останні два роки в області суттєво зросла кількість дітей, які навчаються за інклюзивною системою. Всього в Дніпропетровській області 225 шкіл. На самому початку процесу впровадження інклюзії лише 4 дитини з особливими потребами отримували освіту за цією системою, сьогодні їх більше 860.

Всі школи і садочки Дніпропетровська ОДА оснащує пандусами, підйомниками, безбар'єрним входом, ресурсними кімнатами, медіатека. Крім того, за програмою Фонду Порошенка, затвердженою Міністерством науки і освіти, вчителі і вихователі навчаються роботі з методиками інклюзії, школи і садочки отримали нових фахівців: психологів, асистентів вчителів і особливих дітей.

З держбюджету України Дніпропетровська ОДА отримала субвенцію на створення инклюзивно-ресурсних центрів по всій області. За словами Резніченка, в його планах адміністрації – впровадження інклюзивної освіти в кожній школі регіону без винятку.

"Зростання числа дітей з особливими потребами, які вже навчаються за системою інклюзивної освіти в нашій області, свідчить про те, що в суспільстві є толерантність до таких дітей, а це означає, що у нашої країни є майбутнє", - сказав голова Дніпропетровської ОДА Резніченко.