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Марченко: легалізація грального бізнесу принесе 7,4 млрд гривень

Київ, П'ятниця 11 грудня 2020 17:30
Марченко: легалізація грального бізнесу принесе 7,4 млрд гривень
Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Легалізація грального бізнесу принесе в 2021 році 7,4 млрд гривень. Кошти надійдуть безпосередньо в державний бюджет.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.

За його словами, план доходів загального фонду бюджету 2020 буде перевиконано тільки на 10 млрд гривень за рахунок податкової. Однак на наступний рік треба шукати додаткові джерела.

"Передбачені доходи від узаконення грального бізнесу - 7,4 млрд гривень. Приватизація повинна дати бюджету ще плюс 12 млрд", - заявив Марченко.

Нагадаємо, влітку глава комітету Верховної ради з питань фінансів Данило Гетманцев заявляв, що легалізація азартних ігор принесе державі приблизно 4,5 млрд гривень на рік.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про гральний бізнес в серпні 2020 року. У той же час Національне агентство з питань запобігання корупції зазначає, що він містить корупційні ризики і фактично не може бути реалізований, тому що його положення суперечать один одному.

Детальніше про те, як буде працювати закон читайте в матеріалі РБК-Україна "Азарт в законі: як буде працювати гральний бізнес в Україні".

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