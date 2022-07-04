"Манчестер Сіті" оформив перехід хавбека збірної Англії
Чемпіон Англії "Манчестер Сіті" оголосив про підписання півзахисника "Лідса" та національної збірної Калвіна Філліпса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
26-річний хавбек продовжить кар'єру під керівництвом Хосепа Гвардіоли. Із "містянами" вихованець академії "Лідса" уклав контракт на 6 років.
Філліпс став першим літнім придбанням "Ман Сіті". Манкуніанці віддали за нього орієнтовно 48,75 млн євро. На "Етіхаді" англієць виступатиме під 4-м номером.
"Я неймовірно щасливий приєднатися до "Манчестер Сіті". Вони знову довели, що є найкращою командою країни з приголомшливим складом та тренером Хосепом Гвардіолою на чолі, який заслужено вважається найкращим у світі", – заявив Філліпс.
Центрхав виховувався у структурі "Лідса" з 15 років. На професіональному рівні він захищав кольори "павичів" у восьми сезонах. В активі Філліпса 232 матчі в усіх турнірах за "Лідс", у яких хавбек забив 13 м'ячів і оформив 13 асистів.
Welcome to City, @Kalvinphillips! pic.twitter.com/F2IDFCcZJG— Manchester City (@ManCity) July 4, 2022
До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.
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