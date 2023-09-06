ua en ru
Ср, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Манчестер Сити" в двух шагах от титула. ФИФА провела жеребьевку Клубного ЧМ-2023

Джедда, Среда 06 сентября 2023 16:44
UA EN RU
"Манчестер Сити" в двух шагах от титула. ФИФА провела жеребьевку Клубного ЧМ-2023 Фото: "Городские" завоевали 4 трофея в этом году (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорцив

Победители континтентальных турниров среди клубов во главе с английским "Манчестер Сити" узнали соперников на Клубном чемпионате мира 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

Турнир под эгидой Международной федерации футбола начнется 12 декабря. Мундиаль среди клубов примет Саудовская Аравия.

Клубный ЧМ-2023 будет стартовать поединком между аравийским "Аль-Иттихадом" и "Окленд Сити" из Новой Зеландии. Победитель этой пары через три дня встретится с египетским "Аль-Ахли". Лучший же в этом противостоянии сойдется с триумфатором Копа Либертадорес.

Пока лучший коллектив Южной Америки еще не определен. В конце сентября-начале октября там пройдут полуфиналы. За место в финале бразильский "Флуминенсе" сразится с соотечественниками из "Интернасьоналя", а аргентинский "Бока Хуниорс" будет противостоять "Палмейрасу" из Сан-Паулу. Финал назначен на 4 ноября.

"Манчестер Сити" вступит в борьбу за трофей Клубного ЧМ-2023 в полуфинале. Там "горожане" встретятся с победителем пары в составе мексиканского "Леона" и "Уравы Ред Даймондс" из Японии. Матч запланирован на 19 декабря.

&quot;Манчестер Сити&quot; в двух шагах от титула. ФИФА провела жеребьевку Клубного ЧМ-2023

К слову, ранее разобрали мотивы Саудовской Аравии инвестировать в международный спорт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФИФА Чемпионат мира Манчестер Сити
NEWS
Умеров стал новым министром обороны Украины
Умеров стал новым министром обороны Украины
DAILY
Умеров вместо Резникова. Как искали нового министра обороны и чего от него ждут
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Умеров вместо Резникова. Как искали нового министра обороны и чего от него ждут