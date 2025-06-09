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"Мама, я дома": омбудсмен показал трогательный звонок освобожденного из плена украинца

Понедельник 09 июня 2025 16:18
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"Мама, я дома": омбудсмен показал трогательный звонок освобожденного из плена украинца Первый звонок после освобождения из плена - любимой маме (скриншот: facebook.com/dmytro.lubinets)
Автор: Ирина Костенко

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец поделился трогательным видео с освобожденным из вражеского плена украинцем, который впервые за долгое время услышал голос родной матери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию омбудсмена в Facebook.

О чем шла речь в разговоре освобожденного украинца

"Мама - самое родное, что у меня есть. Спасибо, что ты есть", - процитировал Лубинец.

Он отметил, что первый звонок освобожденного из плена украинца на родной земле - полон радости и счастья.

"Пусть каждая мама дождется долгожданного известия. Работаем ради этого ежедневно", - подчеркнул омбудсмен.

&quot;Мама, я дома&quot;: омбудсмен показал трогательный звонок освобожденного из плена украинца

На опубликованных кадрах можно увидеть, как освобожденный юноша едва сдерживает эмоции во время разговора с матерью.

Он сообщает маме о том, что вернулся из плена и уже находится на родной земле. Обещает приехать как можно быстрее и благодарит за любовь и поддержку.

"Я тебя люблю очень! Жду встречи. Спасибо! Люблю тебя, целую, мама. Ты - самое родное, что у меня есть. Спасибо, что ты есть", - отмечает парень, пытаясь побороть собственные эмоции во время этого радостного разговора.

Напомним, сегодня Украина и Россия провели очередной обмен пленными. По словам президента Владимира Зеленского, домой удалось вернуть раненых, тяжелораненых, а также людей, младше 25 лет.

Он отметил, что этим начался обмен, который продлится в течение ближайших дней и будет состоять из нескольких этапов.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец уточнил, что сегодня удалось вернуть домой украинцев до 25 лет (преимущественно 2000 годов рождения) - воинов ВСУ, ГПСУ, НГУ и ТРО.

Он добавил, что подавляющее большинство из возвращенных находились в неволе с 2022 года (есть те, кто попал в плен в первые дни полномасштабного вторжения РФ).

Между тем Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными проинформировал, что все украинцы, возвращенные сегодня из российского плена, являются представителями рядового и сержантского состава.

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