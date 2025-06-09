"Мама, я дома": омбудсмен показал трогательный звонок освобожденного из плена украинца

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец поделился трогательным видео с освобожденным из вражеского плена украинцем, который впервые за долгое время услышал голос родной матери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию омбудсмена в Facebook.

О чем шла речь в разговоре освобожденного украинца

"Мама - самое родное, что у меня есть. Спасибо, что ты есть", - процитировал Лубинец.

Он отметил, что первый звонок освобожденного из плена украинца на родной земле - полон радости и счастья.

"Пусть каждая мама дождется долгожданного известия. Работаем ради этого ежедневно", - подчеркнул омбудсмен.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как освобожденный юноша едва сдерживает эмоции во время разговора с матерью.

Он сообщает маме о том, что вернулся из плена и уже находится на родной земле. Обещает приехать как можно быстрее и благодарит за любовь и поддержку.

"Я тебя люблю очень! Жду встречи. Спасибо! Люблю тебя, целую, мама. Ты - самое родное, что у меня есть. Спасибо, что ты есть", - отмечает парень, пытаясь побороть собственные эмоции во время этого радостного разговора.