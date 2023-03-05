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Малюк о делах против коллабрантов: СБУ уже передала в суд сотни производств

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Воскресенье 05 марта 2023 05:45
Малюк о делах против коллабрантов: СБУ уже передала в суд сотни производств Фото: Глава СБУ Василий Малюк (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Олег Васкив

Служба безопасности Украины в 2022 году в целом расследовала более 2 600 уголовных производств в отношении коллаборантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы СБУ Василия Малюка во время заседания Конгресса местных и региональных властей.

"В суд передано уже более 300 дел. Вступили в силу 44 соответствующих приговора суда", - отметил генерал-майор.

Малюк указал, что почти 1 000 производств из общего массива СБУ открыла на территории пяти областей:

  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Николаевской;
  • Донецкой;
  • Луганская.

Также, по его словам, Служба безопасности Украины провела 128 антитеррористических и контрдиверсионных мер.

В освобожденных населенных пунктах уже проверили почти 22 тысячи человек, и обнаружили более 100 так называемых гауляйтеров. Кроме этого, были найдены десятки пыточных, мест массовых захоронений, а также тайники с разграбленным имуществом.

Глава СБУ проинформировал, что было установлено более 6 тысяч человек, причастных к проведению псевдореферендумов.

"К расследованию каждого случая коллаборационной деятельности мы подходим достаточно индивидуально. Придирчиво изучаем все детали. Проверяем все категории граждан, в том числе и работников учреждений: медицинских, социальных, административных. То есть тех, кого оккупанты могли в первую очередь привлечь к своему сотрудничеству", - добавил Малюк.

Напомним, СБУ разоблачила двух коллаборантов, перешедших на сторону оккупантов в Харьковской и Донецкой областях. Один из задержанных - житель Изюмского района, второй - жительница Лимана.

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