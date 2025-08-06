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Небольшие аптеки приостанавливают работу из-за убыточности от новых регуляторных правил

Украина, Среда 06 августа 2025 16:02
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Небольшие аптеки приостанавливают работу из-за убыточности от новых регуляторных правил Фото: малые аптеки приостанавливают работу из-за убыточности от новых регуляторных правил (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Украинский фармацевтический ритейл сталкивается с комплексом вызовов, связанных с полномасштабной войной и изменением регулятивных требований. Аптеки работают убыточно, поддерживая работу нерентабельных заведений для сохранения доступности лекарств населению.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные компании "МОРИОН".

Так, с марта по июнь 2025 года количество малых аптек уменьшилось на 134 заведения. Больше всего страдают отдаленные села и прифронтовые зоны, где аптеки часто были единственным источником лекарств для местного населения.

Критическая ситуация сложилась с мобильными аптеками (МАП), которые обслуживали самые отдаленные населенные пункты. Из-за убытков сети приостанавливают их деятельность, что повлияет на доступ пациентов к жизненно необходимым медикаментам.

Российские обстрелы наносят ущерб фармацевтической отрасли. Атаки приводят к уничтожению специализированного оборудования - холодильных камер, систем кондиционирования, потере товарных запасов и повреждению систем хранения данных.

В прифронтовых зонах аптеки работают в условиях постоянной опасности, организуя периодические эвакуации работников во время обострения боевых действий. Энергетические атаки создают риски порчи лекарств, требующих специальных условий хранения, заставляя владельцев инвестировать в генераторы и автономные источники энергии.

Повреждение транспортной инфраструктуры затрудняет доставку лекарств, создавая дополнительные расходы на логистику из-за необходимости поиска альтернативных маршрутов. Эмиграция и мобилизация привели к дефициту квалифицированных кадров в отрасли.

Социальная ответственность бизнеса

Владельцы аптечных сетей демонстрируют корпоративную социальную ответственность, продолжая дотировать убыточные заведения. Они осознают стратегическое значение доступности лекарств как базовой социальной услуги в военное время.

Бизнес не прекращает инвестиции в персонал - финансирует программы повышения квалификации и привлечения молодых специалистов из профильных вузов.

В то же время отрасль функционирует в условиях финансового дисбаланса: операционная убыточность сочетается с необходимостью выполнения социальных обязательств. Напомним, с 1 июля к государственной программе реимбурсации "Доступные лекарства" присоединились 118 аптечных учреждений.

Представители отрасли подчеркивают необходимость государственной поддержки для сохранения доступности медикаментов и предотвращения дальнейшего сокращения аптечной сети в отдаленных регионах Украины.

Что этому предшествовало

Напомним, что с марта 2025 года вступило в силу постановление Минздрава Украины, которое запрещает заключение маркетинговых договоров между производителями лекарств и ритейлерами.

Аптеки в рамках этих соглашений направляли большую часть полученных средств (порой до 90%) на снижение цен для покупателей. Такие соглашения ранее инициировали сами производители из-за высокой конкуренции и большого количества похожих препаратов на рынке.

Кроме этого, установленное ограничение наценки на лекарства до 22% вместо необходимых 35% делает невозможным покрытие операционных расходов, в результате чего аптечные учреждения вынуждены функционировать в убыточном режиме.

Такая ситуация создает критическую угрозу для их дальнейшего функционирования, особенно для аптек с годовым товарооборотом ниже 1 миллиона гривен.

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