У Малайзії відібрали право прийняти ЧС з плавання

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Право проводити ЧС у Малайзії відібрали через конфлікт з Ізраїлем

Малайзію позбавили права проведення Чемпіонату світу з плавання серед паралімпійців, який повинен був пройти в кінці літа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний паралімпійський комітет (МПК).

Як говориться в офіційній заяві МПК, змагання планувалось провести у Кучінгу з 29 липня по 4 серпня 2019 року. Причиною такого рішення є те, що Малайзія мала намір не допускати спортсменів з Ізраїлю на ці змагання.

"Коли приймаюча країна не допускає до змагань спортсменів з певної держави з політичних причин, у нас немає інших варіантів, крім як почати пошуки нової країни - господині чемпіонату", - йдеться в заяві глави МПК Ендрю Парсонса.

За його словами, всі без винятку спортсмени повинні мати можливість брати участь у всіх чемпіонатах світу, не піддаючись дискримінації і не побоюючись за свою безпеку.

Парсонс підтвердив, що в 2017 році комітет отримав від Малайзії гарантії того, що в чемпіонаті зможуть взяти участь всі спортсмени пройшли відбір. Проте пізніше влада країни відмовилася допускати до чемпіонату ізраїльських спортсменів з-за незгоди з політикою Ізраїлю щодо Палестини.

Нагадаємо, що нещодавно завершився чемпіонат Australian Open-2019, де перша ракетка світу серб Новак Джокович у трьох сетах обіграв іспанця Рафаеля Надаля. Таким чином, Джокович став єдиним в історії семиразовим чемпіоном турніру.