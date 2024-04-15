"Макси капитал групп" отреагировало на предложение Полтавского ГОКа по переговорам

"Макси капитал групп" открыт к предложению переговоров с председателем совета директоров и генеральным директором компании Ferrexpo PLC Лучио Дженовезе, о котором Полтавский ГОК сообщил официальным письмом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

"Макси капитал групп" сообщает, что направило ответ центральному офису Ferrexpo в Лондоне, в котором подчеркнуло, что возможность переговоров и их результат зависит от должной осведомленности всех сторон об обстоятельствах спора, а также обеспечения взаимного уважения и соблюдения высочайших стандартов этического поведения во всех формах коммуникации.

"Учитывая противоречивость заявлений группы компаний Ferrexpo и ее представителей в медиа, расхождение этих заявлений с позицией их адвокатов в суде, мы считаем, что центральный офис Ferrexpo и Совет директоров компании могут не обладать объективной и беспристрастной информацией о сущности наших требований", - заявляет компания.

В своем письме компания также аргументировала наличие у Полтавского ГОКа обязательств по договорам поручительства, а также объяснила, почему долги, за которые поручился Полтавский ГОК, остаются непогашенными.

Среди прочего "Макси капитал групп" подтвердила свою правовую позицию решениями Верховного суда по двум отдельным делам.

"В свою защиту Ferrexpo заявляет, что в августе 2015 года погасило долги связанных с Константином Жеваго компаний за счет депозита Полтавского ГОКа в $150 млн в банке "Финансы и Кредит". Для публичной компании, которая должна защищать интересы всех акционеров, а не только мажоритарного, такая позиция выглядит достаточно экстраординарной", - заявляет "Макси капитал групп".

Компания также обратила внимание, что погашение этих долгов в августе 2015 года было невозможно ни фактически, ни юридически - по имеющейся в "Макси капитал групп" информации, у банка "Финансы и Кредит" не было средств в размере, необходимом для проведения такой операции.

"Депозит Полтавского ГОКа в августе 2015 года был лишь записью в бухгалтерском учете банка. У нас есть основания полагать, что средства Ferrexpo, как и средства десятков тысяч вкладчиков, Константин Жеваго и контролируемый им менеджмент банка вывели намного раньше из-за выдачи инсайдерских кредитов связанным структурам, являющимся предметом расследования многочисленных уголовных дел", - добавляют в компании.

В "Макси капитал групп" надеются, что совет директоров Ferrexpo и независимые директора подтвердят, что Ferrexpo - это не Жеваго, и дадут надлежащую оценку приведенным в письме фактам, а также делу о банкротстве Полтавского ГОКа, инициированном подконтрольной Константином Жеваго компанией.

Кроме того, "Макси капитал групп" призывает Ferrexpo воздержаться от размещения заказных материалов в СМИ, которые можно оценить как попытку повлиять на суд.

Известно, что Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу 910/4214/24 по иску "Макси капитал групп" к Ferrexpo и ряду СМИ об опровержении недостоверной информации.

Ранее компания заявляла, что "Макси капитал групп" использует "сфальсифицированные документы" и пытается взыскать "мнимый долг", что не соответствует действительности и является грубым нарушением закона.