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Мадагаскар на межі "катастрофічного" голоду через зміни клімату

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Мадагаскар, Середа 25 серпня 2021 22:31
Мадагаскар на межі "катастрофічного" голоду через зміни клімату Фото: Мадагаскару загрожує голод через зміни клімату (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок чотирьох років засухи, Мадагаскар перебуває на межі голоду. Близько тридцяти тисяч людей на території острівної держави страждають через відсутність продовольчої безпеки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

Організації Об'єднаних Націй переконана у тому, що число людей, які зіткнулися з голодом через посухи на Мадагаскарі може різко зрости.

Попри те, що посухи є доволі частим явищем на території острова, втім сьогоднішня екологічна катастрофа може бути пов’язана зі змінами клімату.

"В останньому звіті Міжурядової групи експертів з питань змін клімату ми побачили, що на Мадагаскарі спостерігається зростання посушливості. І очікується, що ця цифра збільшиться, якщо зміна клімату продовжиться", - відзначив мадагаскарський вчений Рондро Барімалала.

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