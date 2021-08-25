Мадагаскар на межі "катастрофічного" голоду через зміни клімату
Внаслідок чотирьох років засухи, Мадагаскар перебуває на межі голоду. Близько тридцяти тисяч людей на території острівної держави страждають через відсутність продовольчої безпеки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.
Організації Об'єднаних Націй переконана у тому, що число людей, які зіткнулися з голодом через посухи на Мадагаскарі може різко зрости.
Попри те, що посухи є доволі частим явищем на території острова, втім сьогоднішня екологічна катастрофа може бути пов’язана зі змінами клімату.
"В останньому звіті Міжурядової групи експертів з питань змін клімату ми побачили, що на Мадагаскарі спостерігається зростання посушливості. І очікується, що ця цифра збільшиться, якщо зміна клімату продовжиться", - відзначив мадагаскарський вчений Рондро Барімалала.